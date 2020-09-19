На дилижанской улице Мясникяна гражданин упал в овраг

19-го сентября в 13։20 часов в Тавушское отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в Дилижане (Тавушская область) на улице Мясникяна гражданин упал в овраг, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Спасатели вытащили из оврага Артака А. (1984 г/р) и поднесли пострадавшего к машине скорой помощи. Его доставили в Дилижанский МЦ.