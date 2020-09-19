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На дилижанской улице Мясникяна гражданин упал в овраг

На дилижанской улице Мясникяна гражданин упал в овраг

19-го сентября   в 13։20 часов   в  Тавушское  отделение Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  в Дилижане  (Тавушская область)  на улице Мясникяна  гражданин упал в овраг, необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,  на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Спасатели вытащили из оврага  Артака А. (1984 г/р) и   поднесли пострадавшего к  машине  скорой  помощи. Его доставили в  Дилижанский МЦ.


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