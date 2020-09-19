Раскрыт случай кражи батарей системы отопления бывшего здания школы в селе Вагашен

18 сентября сотрудники Отдела по раскрытию уголовных преступлений Мартунинского управления Полиции РА возле кладбища села Вагашен Гегаркуникской области задержали и доставили в полицию четырех человек ввместе автомобиле ВАЗ-2107 — по подозрению в краже.

Как передает Арменпресс, полиция РА сообщает, что трое подростков проникли в здание бывшей школы села Вагашен через окно, украли чугунные радиаторы отопления, после чего позвонили 24-летнему односельчанину и вызвали его на указанное место. На пути к месту кражи он был пойман полицией за рулем своей машины. Краденое было отобрано.

Материалы готовятся.