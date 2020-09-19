За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 295 раз
15:05, 19 Сентябрь, 2020
За период 13-19 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 295 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2300 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий.
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