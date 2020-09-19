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За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 295 раз

За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 295 раз

За период   13-19  сентября   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около  295 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2300 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха в основном воздерживались от ответных действий.


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