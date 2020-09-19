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На юге Греции бушует средиземноморский циклон

На юге Греции бушует средиземноморский циклон

Бушующий на юге Греции средиземноморский циклон стал причиной отключения электричества и затопления ряда домов. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  Euronews. 

Сайт сообщает, что циклон сопровождается штормовыми ветрами и  проливными дождями. Больше всего пострадали острова Закинф, Кефалония, Италия, где были повреждены линии электропередач, затоплены дороги,  под водой  остались множество домов и т.д. 

По данным местных СМИ, циклон вызвал сильные дожди, которые привели к наводнению в центральной части страны.

Сильный ветер и проливные дожди нарушили морское сообщение. Береговая охрана Греции начала спасательную операцию.


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