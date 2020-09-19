На юге Греции бушует средиземноморский циклон

Бушующий на юге Греции средиземноморский циклон стал причиной отключения электричества и затопления ряда домов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Euronews.

Сайт сообщает, что циклон сопровождается штормовыми ветрами и проливными дождями. Больше всего пострадали острова Закинф, Кефалония, Италия, где были повреждены линии электропередач, затоплены дороги, под водой остались множество домов и т.д.

По данным местных СМИ, циклон вызвал сильные дожди, которые привели к наводнению в центральной части страны.

Сильный ветер и проливные дожди нарушили морское сообщение. Береговая охрана Греции начала спасательную операцию.