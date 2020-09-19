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Температура воздуха в республике постепенно спадет

Температура воздуха в республике постепенно спадет

На территории РА  днем 19-го сентября, 20-го сентября,  23-24-го сентября ожидается погода без осадков. 21-го сентября в отдельных регионах, 22-го в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой. 

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха с 19-22 сентября постепенно понизится на 3-4 градусов.

Как  передает Арменпресс,   Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что в   Ереване днем 19-го сентября, с 20-21  сентября,  23-24 сентября ожидается погода без осадков, 22-го сентября  после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой.


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