Кипр вновь заблокировал санкции ЕС в отношении Беларуси

Евросоюз пытается ввести санкции против Беларуси, но Кипр в очередной раз их заблокировал.

Как передает Арменпресс, Deutsche Welle сообщает, что Кипр наложил вето в Комитете постоянных представителей стран-членов ЕС.

«Этот шаг Никосии поддерживает режим Лукашенко», - цитирует слова европейского дипломата агентство dpa. В то же время Кипр оправдывает свое решение противодействовать санкциям тем, что пытается ввести санкции против Турции, которая проводит исследования в восточной части Средиземного моря у побережья Греции.