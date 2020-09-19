Кипр вновь заблокировал санкции ЕС в отношении Беларуси
13:25, 19 Сентябрь, 2020
Евросоюз пытается ввести санкции против Беларуси, но Кипр в очередной раз их заблокировал.
Как передает Арменпресс, Deutsche Welle сообщает, что Кипр наложил вето в Комитете постоянных представителей стран-членов ЕС.
«Этот шаг Никосии поддерживает режим Лукашенко», - цитирует слова европейского дипломата агентство dpa. В то же время Кипр оправдывает свое решение противодействовать санкциям тем, что пытается ввести санкции против Турции, которая проводит исследования в восточной части Средиземного моря у побережья Греции.
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