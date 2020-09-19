В России за сутки выявлено более 6 тыс. новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 6 065 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это самый высокий показатель с конца июля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Interfax, накануне в России было выявлено 5 905 случаев, до этого - 5792, 16 сентября - 5670 случаев. Рост по заболевшим фиксируется с начала текущей недели. До этого, начиная с 4 сентября, количество выявляемых случаев за сутки колебалось в значениях от 5 тыс. до 5,5 тыс.

Всего в стране уже 1 097 251 случай заражения.

Скончались за сутки 144 человека, общее число жертв выросло до 19 339.