COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 30 миллионов 700 тысяч человек СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 30 млн 701 тыс.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число умерних превысило 956 тысяч человек. Выздоровели более 22 миллионов 341 тысячи человек.

В США зарегистрировано 6 миллионов 925 тысяч 941 подтвержденный случай заражения вирусом. Число погибших здесь - 203 171 человек. По этому показателю США занимают первое место в мире. Число подтвержденных случаев в Индии, находящейся на втором месте по общему показателю, достигло 5 миллионов 308 тысяч 014, количество смертей - 85 тысяч 625. Далее идет Бразилия, где коронавирусом заразились в общей сложности 4.497.434 человека. В стране 135 857 человек умерли от COVID-19. Россия, занимающая четвертое место по количеству зараженных, отмечает 1 091 186 случаев. С момента вспышки в России от коронавирусной инфекции умерло 19 195 человек.

Далее по количеству инфицированных - Перу: здесь 756 412 инфицированных и 31 283 погибших. Колумбия, Мексика, Южная Африка, Испания и Аргентина входят в десятку инфицированных.

Среди стран нашего региона, в Иране зарегистрировано 416 198 случаев заражения и 23 952 смертельных исходов. Турция занимает 19-е место по общему количеству инфицированных. Зарегистрировано 299.810 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 7.377 человек умерли в результате заражения. Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 3.306, за последние сутки зарегистрировано 187 новых случаев. С момента вспышки инфекции здесь скончались 19 человек.

Китай, страна происхождения инфекции, находится на 41-м месте. Общее количество подтвержденных случаев составляет 85 269, из которых 80 464 выздоровевшие. Число погибших – 4.634 человека.

Саудовская Аравия является лидером по количеству инфицированных из арабских стран, где подтверждено 328.720 случаев. Число подтвержденных случаев заболевания в Катаре составляет 122 тысячи 917 тысяч, смертей - 209. В Египте 101 772 подтвержденных случая заболевания, 5 733 человека умерли. В Ливане зарегистрировано 27 518 подтвержденных случаев заражения. Смертность - 281. Число инфицированных в Сирии достигло 3731 человека. 168 человек погибли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных стран 21 территории составляет 213.