Цены на цветные металлы - 18-09-20

ЛОНДОН, 19 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.70% и составила 1785.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.65% и составила 6801.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.29% и составила 1917.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.45% и составила 14963.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.58% и составила 18160.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.16% и составила 2530.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18519.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.