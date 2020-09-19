"Айастани Анрапетутюн": «Ширакская епархия родилась в диких условиях»

Следует подчеркнуть, что Армянская церковь в Шираке была всегда, а не создана 100 лет назад. Со времен Григора Лусаворича (Григория Просветителя), когда здесь правили Камсараканы, Ширак был одним из первых очагов установления христианства. Так что, когда мы говорим о 100-летии епархии, мы имеем в виду не создание Армянской церкви в Шираке, а учреждение епископального престола в Александрополе, ныне Гюмри. Церковь в Шираке также присутствовала на уровне Католикоса. Следует помнить, что Ани и Аргина были резиденциями Католикоса. Хотя сегодня они остались на другом берегу реки, но и сейчас они свидетельствуют о том, что Ширак играл серьезную роль в истории Армянской церкви.

Но мы знаем, что в средние века, после XIII века, особенно в XIV-XV веках, Ширак был значительно деарменизирован, армян здесь стало меньше. Вновь активизировался армянский элемент в 1828-1829 гг., после русско-турецкой войны, когда была организована иммиграция. Мы часто говорим об иммиграции армян, забывая, что была также эмиграция мусульманского населения. Можно сказать, что это был скорее обмен населением, чем иммиграция. Со временем сюда пришли и священнослужители, которые изначально работали духовными пастырями, но - без юридического, административного, территориального деления».

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