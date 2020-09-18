В Белоруссии заявили о готовом проекте ответных санкций против Евросоюза

Проект ответного санкционного списка для стран Евросоюза уже готов, Минск ожидает принятия Евросоюзом соответствующего решения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно, и персональные санкции в отношении представителей различных Евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза. Проект списка у нас уже готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения ЕС", - говорится в стенограмме подхода к СМИ в рамках записи выступления Макея на общей дискуссии 75-й сессии ГА ООН, опубликованном на сайте ведомства.