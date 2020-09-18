МИД Армении и Арцаха провели отраслевые консультации

В МИД Арцаха 18 сентября состоялись отраслевые консультации между структурными подразделениями МИД Арцаха и Армении. Делегацию МИД Армении возглавлял генеральный секретарь МИД Ваагн Меликян, а делегацию МИД Арцаха - генеральный секретарь МИД Арцаха Семен Афиян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, руководители соответствующих подразделений, входящих в состав делегаций МИД Армении и Арцаха, подробно обсудили вопросы, связанные с укреплением и углублением отраслевого сотрудничества между ведомствами.

Находящуюся с рабочим визитом в Арцахе делегацию МИД Армении принял министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян. Министр Маилян подчеркнул важность проведения таких консультаций, что дает возможность наметить перспективы дальнейшего расширения налаженного между двумя ведомствами сотрудничества.

Ваагн Меликян поблагодарил арцахскую сторону за теплый прием, подчеркнул необходимость проведения регулярных встреч и взаимных визитов в рамках подписанного между министерствами иностранных дел двух стран плана консультаций.

В рамках рабочего визита в Арцах делегацию МИД Армении принял также президент Арцаха Араик Арутюнян. Президент Арутюнян высоко оценил тесное сотрудничество между Арменией и Арцахом на разных уровнях, подчеркнув важность поддержания регулярности таких контактов.