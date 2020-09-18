При раскопках Тавушской крепости обнаружены керамические изделия, надгробия и пятистрочная надпись

В Тавушской крепости общины Берд ведутся раскопки. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами советник премьер-министра Армении Роберт Гукасян сказал, что крепость может стать новым стимулом для развития туризма.

«Мы нашли ключ к локомотивной программе, которая могла заставить людей приезжать в общину Берд Тавуша, нашли Тавушскую крепость. В связи с этим я внес предложение премьер-министру, что, на мой взгляд, археологические раскопки крепости будут лучшим вариантом завершения отделенности Берда. Премьер-министр сразу поручил начать раскопки. Сейчас они ведутся в крепости и церкви», - сказал Гукасян.

Он заверил, что после раскопок Тавушской крепости она обязательно скажет свое слово в сфере туризма.

«Все еще в зачаточном состоянии, мы только начали раскопки, но разные люди уже подают заявки на строительство гостевых домов», - сказал советник премьер-министра.

Как сообщил научный сотрудник Института археологии и этнографии Арутюн Бадалян, в настоящее время в районе церкви, расположенной в нижней части крепости, ведутся раскопки.

«В настоящее время ведутся работы по очистке территории. В 1988 году здесь была найдена пятистрочная надпись, на которой упоминается, что церковь называется Св. Аствацацин и построена в 1019 году. На данный момент мы обнаружили фрагменты керамики, многочисленные надгробия, на одном из которых мы нашли надпись», - сказал Бадалян.

По его словам, после завершения работ по очистке церкви раскопки продолжатся в цитадели.