В Испании поезд сошел с рельсов

Поезд, шедший из испанского Вальядолида в Мадрид, сошел с рельсов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям столичного региона в Twitter.

Причиной стали проливные дожди, размывшие пути. Инцидент произошел в районе населенного пункта Сарсалехо. В вагонах находились 25 человек, четыре человека получили небольшие травмы, двое из них были доставлены в больницы.

Тем не менее, стихия привела к жертвам. В автономном сообществе Эстремедура погибла 69-летняя жительница провинции Касерес - на нее упала крыша животноводческой фермы в населенном пункте Кальсадилья, обрушившаяся из-за дождя, сообщил мэр Карлос Карлос Родригес.