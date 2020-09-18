Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-09-20

ЕРЕВАН, 18 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 сентября, курс доллара США вырос на 0.86 драмa и составил 485.26 драм. Курс евро вырос на 3.39 драмa и составил 574.98 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.46 драм. Курс британского фунта вырос на 1.21 драмa и составил 629.67 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 344.37 драмa и составила 30208.35 драм. Цена серебра сократилась на 9.15 драмa и составила 417.26 драм. Цена платины сократилась на 456.80 драмa и составила 14665.38 драм.