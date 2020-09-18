Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг

Крупнейший нефтяной танкер, ранее эксплуатировавшийся в Венесуэле, в конце мая перешел под российский флаг, получив название "Максим Горький" (Maksim Gorky). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из материалов базы данных морских судов Equasis.

Судно с 2013 года эксплуатировалось на территории Венесуэлы под названием "Аякучо" (Ayacucho), но 1 мая 2020 было переименовано в "Максим Горький". Как следует из базы данных, с 1 июня текущего года танкер курсирует под флагом РФ.

Согласно документам Российского международного регистра, в конце мая танкер был зарегистрирован в РФ, а свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр судоходства (РРРС). Оперативно подтвердить выдачу документов для танкера в РРРС РИА Новости не смогли.

Как следует из базы данных Equasis, под флагом Венесуэлы собственником судна являлся один зарегистрированный владелец. Теперь в РФ собственником стал коммерческий владелец. Название компании в базе данных не указано.

Танкер "Максим Горький" (номер IMO 6159470) является крупнейшим на данный момент, эксплуатирующимся на территории России. Он обладает классом VLCC (Very Large Crude Carrier) с дедвейтом 320,8 тысячи тонн. Согласно данным отраслевых ресурсов, до этого крупнейшими танкерами в РФ были плавучие нефтехранилища "Умба" с дедвейтом 300 тысяч тонн и "Кола" с дедвейтом 309 тысяч тонн.