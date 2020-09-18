В Ереване открылся «Русский центр»

В филиале Центральной библиотеки им. Ав. Исаакяна Мэрии г. Еревана 18 сентября открылся «Русский центр», основанный Московским культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Ереване» и Центральной библиотекой им. Ав. Исаакяна при поддержке Мэрии г. Еревана в рамках мероприятий, посвященных 873-летию Москвы.

Как сообщает Арменпресс, красную ленточку на входе в центр разрезали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин и директор Центральной библиотеки им. Исаакяна Асмик Карапетян.

В своей приветственной речи Сергей Копыркин подчеркнул, что открытие центра является важным также с точки зрения знакомства граждан, особенно молодежи, с развитием культуры, духовной и общественной жизни наших стран, что в свою очередь будет способствовать сохранению динамики российско-армянских отношений.

Фото: Геворга Перкуперкяна

«Это первый подобный центр в Армении. В других библиотеках нет русских центров. Иногда создается впечатление, что в Армении о России все и все знают, но обе страны должны продолжать работать, чтобы сохранить и развить двусторонние отношения. Надеюсь, что эта важная инициатива продолжится, в том числе и в других областях и городах страны», – отметил он, пожелав центру стать местом дополнительного привлечение читателей.

В свою очередь начальник управления по внешним связям мэрии г. Еревана Давид Геворгян подчеркнул, что открытие «Русского центра» при библиотеке мэрии армянской столицы является ярким показателем тесного сотрудничества Москвы и Еревана. «Сотрудничество с Москвой является для нас важным направлением, и пример создания Русского центра является одним из реальных результатов нашего сотрудничества», – отметил он, выразив уверенность, что центр будет способствовать как развитию русского языка и приобщению к русской культуре.

«В это связи я бы хотел поблагодарить Дом Москвы в Ереване, которые особенно в последнее время осуществляет очень яркую, активную деятельность, способствующую развитию культурных, гуманитарных, экономических связей между нашими городами», – отметил Давид Геворгян.

Деятельность нового центра будет направлена на углубление сотрудничества между Правительством Москвы и Мэрией г. Еревана, Россией и Арменией в целом, с целью поддержки программ по изучению и популяризации русского языка в РА, распространения объективной, достоверной и открытой информации о современной России и Москве, о системе образования и культурной жизни РФ, развития межкультурного диалога и укрепления взаимопонимания между народами.

«Образование один из основных и главных критериев развития государства. Чернышевский писал: «Не нужно доказывать, что образование самое великое благо для человека. Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны». Надеемся, что центр станет новым очагом образования. Рады, что новооткрытый центр поможет нашей молодежи, нашим детям пополнить свои знания и узнать больше о русском языке и литературе. Здесь представлен широкий спектр образовательных материалов, с помощью которых граждане смогут получить достоверную и открытую информацию о России в самых разных форматах, а также улучшить свой уровень владения русским языком. Это еще один шаг по укреплению культурного диалога между двумя народами, сотрудничества между Правительством Москвы и Мэрией Еревана», – отметил Генеральный директор «Дома Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян.

Посетители центра смогут ознакомиться с дидактическими и аудиовизуальными материалами о России. Доступен богатый фонд художественной и профессиональной (специализированной) литературы, официальные издания, справочники, электронные книги и журналы, с которыми можно ознакомиться и на онлайн-платформах. Центр оснащен соответствующей техникой, предоставляющей широкий доступ к культурно-историческому и литературному наследию России в самых разных форматах.

«Времена изменились и созвучно современному миру изменилась также роль библиотек. Сегодня это не просто организация, которая выдает книги и литературу. Для наших граждан она стала общественной платформой, где пересекаются культуры разных народов. Площадкой, которая способствует культурно-образовательному воспитанию гражданина, формированию эстетического вкуса, местом для проведения своеобразных встреч, досуга и отдыха. Необходимость создания “Русского центра” в Центральной библиотеке им. Ав. Исаакяна обусловлена запросами и откликами наших читателей, которые часто запрашивают для чтения современную русскую литературу, изъявляют желание посещать курсы русского языка. Этот проект стал возможен благодаря культурному сотрудничеству Мэрии г. Еревана и “Дома Москвы” в Ереване», – сказала директор ОНКО «Центральной библиотеки им. Ав. Исаакяна», Заслуженный деятель культуры РА Асмик Карапетян.

В «Русском центре» будут проходить бесплатные курсы по русскому языку для детей, периодически будут проводиться общественные лекции, семинары, различные встречи, организовываться кинопоказы, разговорные клубы.

Электронные базы данных онлайн-библиотеки будут регулярно обновляться. Услуга пользования электронными базами бесплатна для всех посетителей центра. Вход в «Русский центр» свободен для всех желающих.