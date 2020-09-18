Время в Ереване: 11:07:36,   18 Сентябрь

Папа Римский примет на аудиенции 21 сентября председателя ПАСЕ

Папа Римский примет на аудиенции 21 сентября председателя ПАСЕ

Папа Римский Франциск примет в начале следующей недели председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрика Дамса в рамках его рабочего визита в Италию. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ПАСЕ.

"Папа Римский примет на аудиенции Хендрика Дамса 21 сентября", - отмечается в коммюнике. Кроме того, как указывается в сообщении, "в рамках рабочего визита председатель ПАСЕ на следующий день проведет двусторонние встречи со спикерами обеих палат итальянского парламента".

В пресс-службе ассамблеи добавили, что Дамс также намерен встретиться с заместителем министра иностранных дел Италии Мариной Серени, а также главой итальянской делегации в ПАСЕ Альвизе Маниеро.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации