Папа Римский примет на аудиенции 21 сентября председателя ПАСЕ

Папа Римский Франциск примет в начале следующей недели председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрика Дамса в рамках его рабочего визита в Италию. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ПАСЕ.

"Папа Римский примет на аудиенции Хендрика Дамса 21 сентября", - отмечается в коммюнике. Кроме того, как указывается в сообщении, "в рамках рабочего визита председатель ПАСЕ на следующий день проведет двусторонние встречи со спикерами обеих палат итальянского парламента".

В пресс-службе ассамблеи добавили, что Дамс также намерен встретиться с заместителем министра иностранных дел Италии Мариной Серени, а также главой итальянской делегации в ПАСЕ Альвизе Маниеро.