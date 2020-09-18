В Чинари для семьи из 10 человек строят новый дом

Один из снарядов, выпущенных азербайджанскими вооруженными силами во время июльских боев, взорвался в приграничном Чинари, во дворе семьи Агасянов. Семья лишилась пекарни, солнечной станции, были повреждены стены и окна дома. На железной двери дома все еще видны следы осколков снаряда, которые, к счастью, повредили лишь дверь.

В Чинари для этой большой семьи уже строится 7-комнатный дом, для журналистов был организован визит, чтобы они ознакомились с проводимыми работами. Участвовал и корреспондент «Арменпресс».

“В доме Агасянов живет 10 человек: Самвел Агасян вместе с женой Лидией Чобанян, их дети - дочь и сын, жена сына и их 5 несовершеннолетних детей.

Мы впервые встретились с одним из детей дома - Самвелом младшим, который хотя и был довольно застенчив, но немного пообщался с нами. Он сказал, что ему 7 лет, и он уже учится во втором классе. Познакомились также с Лидией Чобанян, она учительница. Мы попросили рассказать, что было во дворе их дома утром 16 июля.

“Мы обычно сразу скрываемся в убежища, эти выстрелы нам привычны, мы не обращаем на них особого внимания. Мы не представляли, что будут стрелять из такой мощной военной техники”. Лидия, или, как ее представил внук, товарищ Чобанян, рассказала, что один снаряд упал на дом, к счастью, внутренние стены не были повреждены.

“Были разбиты окна, разрушилась пекарня, где я очень часто пекла хлеб. Солнечная станция тоже сломалась, всего месяц назад мы ее установили. Внутри дома полностью уничтожена посуда”, - отметила Лидия.

Они не думали, что их дом будет отремонтирован государством или кем-либо. Она отметила, что раньше они делали это на свои средства, и сейчас были готовы к этому.

“До этих событий мы начали строительство дома, хотели немного расширить его, так как членов семьи стало больше. Мы даже не успели строительство довести до конца, однако после июльских событий решением премьер-министра для нас строят новый дом. Мы очень рады, однако не верим, что этот дом будет завершен, поскольку постоянно стреляют, в последние дни вновь выстрелов стало больше”, - отметила Лидия Чобанян. Она призналась, что они живет в постоянном страхе, но с надеждой.

На строительство нового дома государство выделило 64 млн 180 000 драмов.

Советник премьер-министра Роберт Гукасян в беседе с журналистами сказал, что строящийся дом будет площадью в 208 кв/м и будет иметь убежище в 110 кв/м.

“Очень важно, чтобы жители сел, подвергшихся обстрелу со стороны противника, знали, что государство рядом с ними и делает намного больше, чем они могут себе представить”, - отметил Гукасян и добавил, что по всей вероятности строительство дома будет завершено до конца текущего года.

Фото: Татев Дурян

12 июля в районе 12:30 военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджана на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушения государственной границы Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив автомобиль марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, применив артиллерийский огонь, однако были подавлены армянской стороной и, понеся потери, были отброшены назад.

Ранним утром 16 июля Азербайджан возобновил обстрел приграничных сел Тавушской области. Основной мишенью были села Айгепар, Неркин Кармирахпюр, Чинари, Мовсес, Тавуш и город Берд. 16 июля в результате удара с боевого беспилотника Азербайджана был ранен житель села Чинари. 21 июля в 22:30 в направлении позиции “Бесстрашная” подразделение специального назначения противника предприняло очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери.

Подготовила Лилит Демурян

Фото Татев Дурян