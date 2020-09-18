Снова Аджария – регион продолжает лидировать по суточному показателю инфицированных

В Грузии за последние сутки выявили 182 новых случая коронавируса, из них большая часть вновь связана с Аджарией, заявила журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В частности, из 182 новых случаев 129 связаны с Аджарией: 114 относятся к Батуми, 11 - к Кобулети, три - с Кеда, один - с Шуахеви.

Что касается остальных регионов, то в Тбилиси выявлено 34 новых случая, в Имерети – 11, Квемо Картли – четыре, в Гурии – три, в Кахети – один.

От коронавируса за сутки вылечились 13 пациентов. В процентном показателе количество выздоровевших составляет 46%.

В COVID-центрах и гостиницах лечатся 1657 пациентов. Из них состояние 11 критическое, 75 тяжелое.

Непосредственно в тбилисской инфекционной больнице лечатся 34 пациента, из них состояние одного критическое, четырех тяжелое.

Эзугбая отметила, что с учетом того, что существенно увеличилась статистика ПЦР-тестов - накануне было сделано 13 226 тестов, тогда, когда позавчера сообщалось о 11,1 тысячи, значительный рост новых случаев не наблюдается. Эзугбая еще раз призвала всех соблюдать правила, чтобы сохранить стабильное положение и затем уже добиться снижения показателей.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 182. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 3 119.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 13 человек, с начала пандемии вылечились 1 435 пациентов. Скончались 19. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.