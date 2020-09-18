В Киеве обсудили вопросы сохранения армянского исторического наследия

В центральном офисе Союза армян Украины состоялся круглый стол на тему “Популяризация общего исторического наследия”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает AnalitikaUA.net

В обсуждении приняли участие руководитель Института национальной памяти Украины Антон Дробович, теолог Руслан Халиков, эксперты Олег Саакян, Марат Акопян и Илья Куса.

Представители научного и экспертного сообщества и Союза армян Украины обсудили тему широкого освещения исторических фактов, объединяющих общество, а также вопросы сохранения памятников исторического и культурного наследия.

Исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян представил предложения организации из разных областей страны, цели и пути их реализации получили положительный отклик со стороны всех участников. Антон Дробович высоко оценил роль Союза армян Украины, который вносит большой вклад в общественную и культурную жизнь страны. Он подчеркнул, что мероприятия, организуемые армянской общиной, направлены на объединение общества и развитие связей между Украиной и Арменией. Дробович отметил, что в ближайшие дни Армения будет отмечать День независимости, и пожелал Армении и армянскому народу мира и новых достижений.

По итогам круглого стола был принят ряд решений, направленных на активизацию контактов между общественными организациями и научными учреждениями с целью решения актуальных проблем.

Как известно, Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна стал единственной всеукраинской организацией, объединяющей все действующие в стране армянские организации.