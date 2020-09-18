Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Чили
15:06, 18 Сентябрь, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости президенту Республики Чили Себастьяну Пиньера. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:
“От имени народа Армении и от себя лично от всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Чили с Днем независимости. Желаю Вам новых успехов и достижений, а народу Чили -благоденствия, развития и мира.
Уверен, что благодаря совместной работе, мы сможем двусторонние отношения поднять на новый уровень, во благо наших стран и народов!”.
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