Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Чили

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости президенту Республики Чили Себастьяну Пиньера. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

“От имени народа Армении и от себя лично от всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Чили с Днем независимости. Желаю Вам новых успехов и достижений, а народу Чили -благоденствия, развития и мира.

Уверен, что благодаря совместной работе, мы сможем двусторонние отношения поднять на новый уровень, во благо наших стран и народов!”.