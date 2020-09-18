Трамп рассказал, что потерял всех друзей из-за избрания президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за избрания на высший государственный пост потерял всех друзей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У меня были друзья. "Эй, Дон, пойдем поужинаем". — "Окей, хорошо, Ричард, я пойду". — "Эй, Дон, давай сходим". — "Окей, Ларри, увидимся позже в ресторане в Нью-Йорке... У нас были замечательные разговоры, вы не должны знать, о чем мы говорили, это не ваше дело. Но мы были расслабленными", — сказал Трамп на встрече с избирателями в Висконсине.

"Внезапно я становлюсь президентом США... И теперь они мне звонят: "Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?" Я говорю: "Расслабься. Зови меня просто Дональд, ты меня знал 30 лет". — "Спасибо большое, господин президент", — продолжил Трамп.

Он посетовал, что не может больше сесть и выпить с друзьями, хотя и оговорился, что алкоголь не употребляет.

По словам Трампа, теперь ему приходится полагаться на членов конгресса, которые заменяют друзей.