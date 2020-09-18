Состоялась встреча платформы координации сотрудничества с партнерами, содействующими  Армении

В правительстве под председательством вице-премьера Мгера Григоряна и постоянного координатора ООН Шомби Шарпа состоялась очередная встреча платформы координации сотрудничества с партнерами, содействующими развитию Армении. Как сообщили «Арменпресс» в офисе Мгера Григоряна, на встрече и лично и посредством видеосвязи, приняли участие послы и руководители армянских представительств международных организаций.

В начале встречи вице-премьер Мгер Григорян выступил с речью, представил сложившуюся в стране ситуацию, обусловленную эпидемией, и мероприятия правительства, направленные на нейтрализацию ее социально-экономических последствий. Мгер Григорян от имени правительства поблагодарил партнеров по развитию Армении за содействие Армении в этот трудный период, подчеркнув важность углубления сотрудничества со всеми партнерами.

В ходе встречи выступили постоянный координатор ООН Шомби Шарп, директор Армянского офиса Всемирного банка Сильви Босутхо и постоянный представитель Программы развития ООН Дмитрий Мариясин. Выступления касались оценок влияния пандемии COVID-19 на экономику, рисков COVID-19, плана ООН социально-экономического реагирования и восстановления экономики.

Обсуждение продолжилось в формате вопросов и ответов. Вице-премьер Мгер Григорян ответил на интересующие послов вопросы. Они касались предпринятых правительством мероприятий, подготовки к противостоянию вероятной второй волне COVID-19, решения существующих социально-экономических проблем, процесса разработки стратегий.

Подводя итоги встречи, вице-премьер Мгер Григорян и постоянный координатор ООН Шомби Шарп отметили важность обсуждений в подобном формате с точки зрения обмена мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.