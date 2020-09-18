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Байден призвал к досрочной отставке Трампа за просчеты в борьбе с пандемией в США

Байден призвал к досрочной отставке Трампа за просчеты в борьбе с пандемией в США

Дональд Трамп должен сейчас сложить с себя полномочия президента США за просчеты, допущенные им в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил в четверг на встрече с избирателями, организованной в эфире телекомпании CNN.

"Даже директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний заявлял, что своевременное введение масочного режима могло бы спасти жизни 100 тысяч американцев с января", - отметил Байден. С его точки зрения, глава государства должен во всех ситуациях оставаться честен перед обществом и говорить правду, какой бы они ни была.

"Нынешний президент должен уйти в отставку", - заявил Байден. По его мнению, Трамп в борьбе с пандемией руководствуется только торгами на фондовой бирже и соображениями переизбрания на второй срок. Демократ также считает, что республиканец действительно с самого начала принижал степень опасности коронавирусной инфекции. "Но он знал все и не предпринял ничего. Это почти преступление", - утверждал Байден.


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