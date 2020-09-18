Москва надеется скоро открыть посольство в Триполи

Москва надеется скоро вновь открыть посольство в ливийском Триполи, это произойдет после урегулирования всех вопросов с безопасностью. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломатическое представительство РФ было эвакуировано из ливийской столицы в августе 2014 года в связи с обострением обстановки в стране. В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливии Ивана Молоткова. В июле 2020 года Лавров заявил, что Россия возобновляет работу посольства в Ливии, оно будет представлять интересы РФ на всей территории страны, но пока оно будет базироваться в Тунисе.

"В Триполи наше посольство вернется, я надеюсь, скоро - как только там будет обеспечена элементарная безопасность. Ряд посольств там существует, работает по-прежнему, но безопасность весьма и весьма хрупкая",- заявил Лавров.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.