Из-за эпидемии в Армении сократилось потребление вина

Из-за эпидемии в период с марта по июль 2020 года потребление вин в Армении сократилось почти на 60%. Экспорт вин из Армении сократился на 20%. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 18 сентября сказала директор Фонда виноградарства и виноделия Армении Заруи Мурадян.

“Вино не является продуктом первой необходимости, поэтому в кризисных условиях люди не спешат набирать запасы вина. Пить вино - это форма досуга, однако из-за эпидемии были закрыты все рестораны, бары, места досуга, резко сократилось потребление внутреннего рынка, и снизились объемы экспорта”, - представила Заруи Мурадян.

По словам директора Фонда виноградарства и виноделия Армении, с июля продажи вина немного активизировались. Мурадян надеется, что до конца года потребление вина все же увеличится.

“В 2019 году было произведено 12 млн 670 000 литров вина и , как обычно, 30% экспортировали, 60% было употреблено на внутреннем рынке, а около 10% в качестве резервного вина осталось в погребах. Поскольку погреба полны вином, винодельческие компании будут закупать виноград в пределах потребности. Конечно, для оказания поддержки фермерам они попытаются закупить больше, а мы, как фонд, сделаем все, чтобы обеспечить потребление вина и по возможности плавно провести заготовку на 2021 год”, - заключила Мурадян.