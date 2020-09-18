Плановые отключения газоснабжения в Ереване, Лори, Котайке, Арагацотне и в Сюнике

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 23-го сентября с 09:00 до 20:00 будет прекращено газоснабжение потребителей Еревана по адресам: улица Раффи кварталов “А” “Б-3” административного района Малатия-Себастия 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/5, 31, 33, 35, улицы Микаеляна 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, улицы Андраника 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119-е и общественных объектов различного назначения. С 10:00 до 17: 00 газопотребителей 2-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой и 6-ой улиц села Гугарк Лорийской области. С 09: 00 до 18:00 газопотребителей села Арзакан Котайкской области. С 10:00 до 17:00 газоснабжение ООО “Цахкадзор, Тандзахбюр 2.4/1”, “Вагарш и сыновья”, “Лернатур”, “ЕГУ УАБ”, Отеля “Алва”.

С 09:00 23-го сентября до 21:00 24-го сентября газоснабжение общественных объектов в Аштарака, Парпи, Бюракане, Сасунике, Ошакане, Воскевазе, Уши, Карби, Сагмосаване, Арташаване, Воскеате, Агараке, Казараване, Базмахбюре, Оганаване, Ахцке, Уджане, Коше, Антаруте, в городе Егвард Котайкской области, в районе “Лесхоз”, в Нор Ачине, Нор Гехи, Нор Артаметее, Мргашене, Аргеле, Канакераване, Зораване, Нор Ерзнка, Арагюхе, газопотребителей сел Прошян и прилегающих общественных объектов различного назначения “Пробизнес”, “Джрабер газ”, “Газ Групп”, “Арзни газ”, “Р. Мелконян и друзья”, ООО “Сатимар”, “Левон Карло” и ООО АГНКС “К. Погосян”, тепличного хозяйства ООО “Армфуд”.

23-го сентября с 09:00 до 20: 00 24-го сентября газопотребителей города Агарак Сюникской области, а также АГНКС ООО “Вилла Газ”.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.