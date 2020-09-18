 Турция в арабском мире воспринимается как угроза: точка зрения арабистов

Проверка реакции, тактическое отступление, затем затрагивание интересов и четкие действия. Арабист Армен Петросян именно так представил логику последних действий Турции в Средиземном море, в территориальных водах Греции, охарактеризовав их как тактические.

“Со стороны всех заинтересованных сторон наблюдается очевидное давление на Турцию, которому Анкара, однозначно, не в состоянии противостоять, и именно этим было обусловлено отступление, а именно - отзыв корабля”, - сказал арабист.

Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы, призвала ЕС немедленно начать вести в регионе подобающую ей роль. То, что Греция должна попытаться отреагировать на амбициозные и агрессивные шаги Турции, используя все имеющиеся военно-политические средства, в том числе и просьбу, обращенную к союзникам о возможности их вовлечения, арабист считает вполне естественным. Во-первых, Франция довольно активно вмешалась в этот вопрос, причем как в контексте реакции ЕС, так и в контексте отдельной политической стратегии на Ближнем Востоке. Франция становится более активной в горячих точках Ближнего Востока, где у нее есть явные интересы. Есть также и действия стран-членов ЕС, НАТО, которые не идут на явное обострение.

По словам арабиста Аракс Пашаян, в арабских странах амбициозная политика Турции в регионе, на Ближнем Востоке, в восточной части Средиземного моря, в Северной Африке вызывает беспокойство среди арабских стран. Чтобы обуздать амбиции Турции, отдельные арабские страны объединяются вокруг определенных осей. “Недавно такая ось была сформирована между Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией”. Хотя и главная цель этой оси - не антитюркизм. Эти государства объединяют другие геополитические интересы.

“Турция после арабской весны поддерживает религиозно-политическое движение “Братья-мусульмане”, которое во многих арабских странах, международным сообществом в некоторых случаях воспринимается как террористическая организация. “В последнее время Турция реализует программы, активизирующие общины турецкого происхождения, например, активизация турецкого фактора в Ливане”, - сказала Аракс Пашаян. Она отметила, что Лига арабских государств стала рассматривать Турцию как угрозу. Однако Аракс Пашаян отметила, что Турция, и в частности президент Эрдоган, имеет определенный авторитет среди определенных арабских обществ. Есть некоторые круги, считающие себя потомками Османской империи. Кроме того, в последние годы Турция для повышения своего авторитета, чтобы выступать в качестве лидера в суннитском мире, вкладывает большие финансовые средства и ресурсы.