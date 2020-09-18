В Армии обороны периодически проводятся учения с привлечением резерва

В Армии обороны Республики Арцах периодически организуются и проводятся различные учебно-тренировочные сборы-занятия с привлечением человеческих резервных ресурсов отдельных специальностей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

Отмечается, что в ходе учебно-тренировочных сборов резервисты освежают знания, полученные в ходе военной службы, приобретают новые навыки, знакомятся с новейшим вооружением и с техническими средствами Армии обороны, вписываются в те подразделения, в составе которых должны выполнять боевые задачи во время вероятных военных действий.

“ Учебно-тренировочные сборы, проводимые с резервным составом в Армии обороны, сегодня организуются с учетом более адресного, целевого и реального характера боевых задач участников. В этом контексте посредством разных мероприятий командование армии и руководство страны преследуют цель большего укрепления среды безопасности и исключения всех возможностей противника для достижения успеха”, - говорится в сообщении Министерства обороны Республики Арцах.