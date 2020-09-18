В Камбодже ударившая в дом молния убила шесть человек

Шесть человек погибли, еще четыре человека получили ранения в результате удара молнии в жилой дом в провинции Баттамбанг в Камбодже, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Khmer Times.

Молния ударила в дом около 18.00 по местному времени (14.00 мск) в четверг, когда в нем собрались на ужин более десяти человек, членов одной семьи, говорится в сообщении.

Шесть человек были убиты на месте, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в провинциальную государственную больницу, сообщает издание.

В Камбодже и соседних странах Юго-Восточной Азии сентябрь – пик сезона дождей, когда ливни и грозы бывают почти ежедневно, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

В настоящее время в регионе бушует постепенно переходящий в ураган тропический шторм "Ноул", сформировавшийся над Южно-Китайским морем и ударивший по побережью Вьетнама около 4 утра в пятницу (00.00 мск). Периферийные участки шторма принесли ливни и грозы на побережье Вьетнама и в отдельные провинции соседних Лаоса, Камбоджи и Таиланда уже в четверг вечером. Синоптики прогнозируют, что в пятницу в течение дня шторм распространится на большую часть территории центрального Вьетнама, центральный Лаос, часть территории Камбоджи и весь север и северо-восток Таиланда, а также восточные провинции страны, а в субботу дойдет до Бангкока, где вызовет сильные ливневые дожди.

По прогнозам, во всех регионах в зоне действия шторма возможны наводнения, подтопления прибрежных участков суши и оползни в горных районах.