Значение визита Зограба Мнацаканяна в Египет

С 12 по 15 сентября состоялся официальный визит делегации во главе с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном в Арабскую Республику Египет. Состоявшиеся в ходе визита встречи, прозвучавшие заявления, достигнутые договоренности наилучшим образом отражают как высокий уровень двусторонних армяно-египетских отношений, их значительный потенциал, так и перспективу новых направлений повестки в контексте новых региональных реалий, последних развитий на основе наличия общих интересов и их сопоставления. Хотя ближневосточный визит армянской делегации было немного запоздалым, все содержание и послания этого визита полностью умещаются в логику нового ближневосточного политического курса Республики Армения. Выбор Египета не случаен, запланированные и осуществленные переговоры содержат важные содержательные нюансы. Египет является одним из самых влиятельных акторов арабо-мусульманского мира, Ближнего Востока, Африки и тяжеловесом в деле обеспечения безопасности перечисленных регионов.

В Каире делегация, возглавляемая Мнацаканяном, встретилась с президентом Абдель Фаттахом аль-Сиси, министром иностранных дел Самехом Шукри, генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абулом Кейтом, главным имамом мечети Аль-Азхара шейхом Ахмадом Мухаммадом Аль-Таиби, главой Коптской православной церкви Патриархом Тавадросом II, а также с представителями армянской общины Египета. Каждая из указанных встреч имеет свое значение и является своеобразным стимулом для возобновления многосторонних отношений, которые частично были прекращены вследствие глубинных внутриполитических изменений в Египте после арабской весны.

Направление двусторонних отношений

Армяно-египетские отношения основаны на вековой дружбе двух народов, историко-культурных общностях и сотрудничестве. Своеобразным показателем таких отношшений является и то, что Египет - первая арабская страна, признавшая независимость Армении, а первое армянское дипломатическое представительство на Ближнем Востоке в 1992 году открылось именно в Каире.

Двустороннее межгосударственное сотрудничество в течение последних трех десятилетий включало политическую, образовательно-культурную, торгово-экономическую, туристическую, здравоохранительную сферы и ряд других.

В парламентах обеих стран действуют армяно-египетские группы дружбы, а также совместная армяно-египетская межправительственная комиссия по экономическому, научному и техническому сотрудничеству.

Между Арменией и Египетом подписано более 5 десятков документов о сотрудничестве в сферах экономики, образования и науки, культуры, здравоохранения, в правовой и в других сферах на 5,8 млн долларов.

В ходе визита армянской делегации были достигнуты договоренности об углублении двустороннего политического диалога, торгово-экономических и культурных связей, сотрудничестве в сферах ИТ, электронного управления, фармацевтики, туризма и образования. В контексте вышесказанного, дополнительным стимулом для двустороннего сотрудничества станет подписание Соглашения о свободной торговле между Египетом и ЕАЭС, переговоры по которому со стороны структуры ведет Армения. Несомненно, предметизации достигнутых и новых договоренностей ощутимо может способствовать также и планируемый визит президента Египета в Армению.

Кроме того, чрезвычайно важно, что в ходе всех состоявшихся встреч была подчеркнута значительную роль армянской общины Египета, как в деле формирования и укрепления официальных армяно-египетских отношений, так и в деле их дальнейшего развития. Важным свидетельством этого значительного потенциала является то, что многовековая армянская община Египета в ходе различных этапов истории внесла серьезный вклад также в становление и в развитие государственности Египета, что, по достоинству, оценивается политическими, духовными властями этой страны и египетским обществом.

Повестка дня сотрудничества в региональной сфере и в сфере безопасносности

События, происходящие в последнее время на Южном Кавказе, Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье, которые создают постоянную напряженность, нестабильность и различные угрозы безопасности для всех указанных регионов, по сути, исходят от одного и того же источника - амбициозной и агрессивной политики, проводимой действующим режимом Турции. В этом контексте усилиями Египта осуществляются попытки противодействия Анкаре в ряде региональных арабских стран и в территориальных водах, причем как единолично, так и посредством объединения ряда других игроков в различных форматах. Примечательно, что Ереван неоднократно выражал солидарность этим усилиям. Эта позиция Армении, кстати, в ходе встреч в Каире в очередной раз подтвердил и З. Мнацаканян. Кроме того, широкий круг целевых вопросов, касающихся безопасности Армении и Арцаха, стабильности и мира на Южном Кавказе, был обсужден на встрече с президентом Египта. Кстати, принятие аль-Сиси армянской делегации, является своеобразным показателем высокого уровня двусторонних отношений и их значительного потенциала.

Новые реалии, сформировавшиеся с точки зрения безопасности, и сотрудничество с Египетом в этом направлении одновременно предоставляют Еревану несколько новых возможностей. В частности, основанная на основополагающих принципах и нормах международного права позиция Армении и периодическое озвучивание этой позиции - достаточно серьезный ответ на враждебное поведение Анкары в рамках карабахского конфликта. Кроме того, создавшаяся ситуация создает благоприятную среду для Армении путем совмещения общих интересов углубить отношения с государствами-партнерами, основанные, в частности, на продвижении армянских интересов и двусторонней повестки дня.

Параллельно, действия Армении, направленные на осуждение незаконных действий Турции, прямо вынуждают вовлечь в эти процессы и Азербайджан, что однозначно приведет Анкару, по крайней мере, к замораживанию отношений между оппонентами Анкары и официальным Баку.

Кстати, в том же направлении Армения может добиться ощутимых успехов и в случае активизации деятельности в рамках Африканского союза и ЛАГ, в которых имеет статус наблюдателя. Встреча армянской делегации с руководителем последней, обстоятельство акцентирования обсужденных вопросов и общих региональных вызовов являются свидетельством благоприятной среды, созданной для развития этого курса.

С точки зрения своеобразных отношений с мусульманским миром существенное и символическое значение имеет визит армянской делегации и в мечеть Аль-Азхара и встреча с его главным имамом шейхом Ахмад Мухаммад аль-Тайибом. Эта мечеть, и ее лидер пользуются особым авторитетом у мусульман-суннитов по всему миру. Следовательно, важность этого обстоятельства, широкий круг обсужденных вопросов, а также тесная дружба с Ираном, являющимся лидером шиитского направления ислама, являются действенным свидетельством оценки Ереваном всестороннего сотрудничества с мусульманским миром. Кстати, с этой точки зрения телефонный разговор Мнацаканяна с Зарифом, был со стороны Армении своеобразным политическим жестом перед визитом.

И, наконец, в рамках египетского визита, с точки зрения подчеркивания исключительной роли Армении в регионе, чрезвычайно важной была и встреча с Патриархом Коптской православной церкви Тавадросом II. В этом контексте довольно значительны и повестка переговоров и заявление главного дипломата Армении. В частности, было отмечено, что мишенью террористических и экстремистских группировок становятся религиозные группы региона, была подчеркнута необходимость защиты религиозных групп, в том числе и посредством гарантирования их прав, сохранения духовного и исторического наследия. В своей речи Мнацаканян представил целевую политику Еревана в этом направлении. “Армения посредством различных международных форматов и платформ работает в направлении защиты прав уязвимых национальных и религиозных меньшинств, обеспечения многообразия религий во благо усиления и укрепления их потенциала”.

Подводя итоги визита армянской делегации в Каир можно однозначно оценить его как удавшийся в плане реализации намеченных целей. В то же время, для реализации провозглашенных и неопубликованных целей и достигнутых договоренностей чрезвычайно важен последовательный и целенаправленный стиль действий армянской стороны, для достижения максимальной эффективности в контексте благоприятных региональных процессов.

Армен Петросян