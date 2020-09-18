В “Роме” новый центральный защитник

В итальянском футбольном клубе “Рома” перед началом нового сезона новое пополнение.

Как передает «Арменпресс», к “Роме” присоединился центральный защитник “Вероны” Мараш Кумбулла, который со столичным клубом подписал 2-летний контракт. “Рома” также получила право полностью приобрести Кумбуллу, когда истечет срок контракта.

Чемпионат Италии по футболу сезона 2020/2021 Серии “А” стартует 19 сентября. В стартовом туре “Рома” сыграет с “Вероной”. Матч состоится 19-го сентября и начнется в 22:45 по ереванскому времени.

Подготовила Варвара Айрапетян