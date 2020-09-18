В Ванадзоре состоится концерт, посвященный 100-летию Александра Арутюняна

В день рождения великого армянского композитора Александра Арутюняна, 23 сентября, во дворе Дома культуры им. Шарля Азнавура в Ванадзоре, в 19:00 состоится сольный концерт солистки Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна, меццо-сопрано Варсеник Аванян. Концертмейстер Елена Вардазарян. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, концерт завершает цикл выступлений певицы, посвященных 100-летию выдающегося армянского композитора Александра Арутюняна.

Во время концерта Варсеник Аванян исполнит вокальные произведения Арутюняна, а также и других армянских и западноевропейских композиторов. Специальный гость вечера - заслуженный артист Армении, пианист, композитор, джазмен Ваагн Айрапетян. Он представит ванадзорским зрителям собственные джазовые обработки как своих, так и известных и любимых мелодий.

Концерт проводится при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.