Самая пожилая жительница планеты достигла рекорда долголетия

Японке Канэ Танаке, которую внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого пожилого жителя планеты, исполнилось 117 лет и 260 дней, сообщил телеканал NHK.

Это всеяпонский рекорд долголетия, его установила скончавшаяся в позапрошлом году Наби Тадзима.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Она любит шоколад и газированные напитки и рассчитывает дожить до 120 лет.

По последним данным, сейчас в Японии более 80 тысяч человек старше ста лет, 88 процентов из них — женщины. При этом в 1963 году в Японии было всего 153 человека старше 100 лет, но уже в 1981-м их число достигло тысячи, а в 1998-м – 10 тысяч.