В Армении подтверждено 239 случаев COVID-19: выздоровели 138 человек

В Армении по состоянию на 18 сентября всего подтверждено 46 910 случаев COVID-19, 42 369 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 300 пациентов. За последние сутки проведено 3 769 тестов, а в общем счете 255 927.

Таким образом, выявлено 239 новых случаев заражения, 138 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 926 летальных исходов (увеличились на 1).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончался мужчина 45 лет. Он имел сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 285.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян