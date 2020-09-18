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Трамп не будет лично выступать в зале Генассамблеи ООН

Трамп не будет лично выступать в зале Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп не будет лично выступать в зале Генассамблеи ООН во время ее сентябрьской сессии. Об этом в четверг заявил журналистам президентского пула руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

"Он [Медоуз] сказал нам, что президент не будет присутствовать лично на Генассамблее ООН", - говорится в сообщении.

Ранее такую возможность не исключал сам Трамп. Как сообщил в четверг официальный представитель председателя Генассамблеи Бренден Варма, во время недели высокого уровня, которая будет проходить преимущественно в формате видеообращений с 22 по 29 сентября, ожидаются выступления 119 лидеров государств и 54 руководителей правительств,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На данный момент о возможном личном присутствии в ООН помимо Трампа заявлял также генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Видеообращение президента России Владимира Путина в рамках Генассамблеи ООН намечено на 22 сентября.

 


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