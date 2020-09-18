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“Лес Фоксес” одержал победу над “Атисом”: чемпионат Армении по баскетболу среди женщин

“Лес Фоксес” одержал победу над “Атисом”: чемпионат Армении по баскетболу среди женщин

В женском чемпионате Армении по баскетболу состоялись матчи очередного тура.

Как передает «Арменпресс», в Высшей лиге чемпионата Армении “Лес Фоксес” на своей площадке одержал победу над “Атисом” со счетом 71 - 36.

Самым результативным игроком матча стала Лусине Титанян (“Лес Фоксес”), которая набрала 20 очков.

Чемпионат пройдет по круговой системе в 6 круга. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат матчи в плей-офф.

Подготовила Варвара Айрапетян


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