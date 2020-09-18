“Лес Фоксес” одержал победу над “Атисом”: чемпионат Армении по баскетболу среди женщин
10:05, 18 Сентябрь, 2020
В женском чемпионате Армении по баскетболу состоялись матчи очередного тура.
Как передает «Арменпресс», в Высшей лиге чемпионата Армении “Лес Фоксес” на своей площадке одержал победу над “Атисом” со счетом 71 - 36.
Самым результативным игроком матча стала Лусине Титанян (“Лес Фоксес”), которая набрала 20 очков.
Чемпионат пройдет по круговой системе в 6 круга. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат матчи в плей-офф.
Подготовила Варвара Айрапетян
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