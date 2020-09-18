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Парламент продолжает работу очередного четырехдневного заседания

Парламент продолжает работу очередного четырехдневного заседания

В Национальном собрании Армении продолжаются работы четырехдневного заседания, начавшегося 14 сентября. Как передает «Арменпресс», на голосование будут поставлены обсужденные в предыдущий день проекты законов, в том числе, пакет законопроектов О внесении дополнения в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания” и прилагаемых законопроектов, которым, в частности, предлагается изменить порядок избрания члена комиссии по предотвращению коррупции, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об общественной службе” и в прилагаемый пакет, тем самым предлагается внедрить институт декларирования расходов и ряд других законодательных инициатив.

Депутаты обсудят также пакет проектов Закона Республики Армения “О кинематографии” и смежных законов, проекты законов О внесении дополнения в Водный кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об образовании” и ряд других законопроектов.


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