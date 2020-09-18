Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Акне уродился богатый урожай винограда и граната

“25 лет назад в Акне (Аскеранский район) были посажены первые виноградники и сады граната, выделены посевные площади для овощебахчевых культур. Некоторые скептически реагировали на это и из-за с отсутствия необходимых запасов оросительной воды считали начатый процесс крайне рискованным.

Число землепользователей (единоличников) в то время не превышало одного десятка. Но вскоре на территории развернулись упорные и кропотливые работы. Были разработаны давно заброшенные и почти истощенные земли, бывший водоканал был отремонтирован, и вода самотеком стала доходить до полей и садов. И когда в первый же год землепользователи получили богатый и высококачественный урожай овощей, вкусными продуктами буквально затопили столичный рынок, удовлетворив спрос потребителей, в Акне расширился круг желающих заниматься земледелием и садоводством. При государственном содействии был реализован ряд программ. Из года в год засаживались новые сады и огороды. Некоторые единоличники восстановили одну из традиционных, выгодных отраслей растениеводства - табаководство, которая приносит значительные доходы и множество рабочих мест”.

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