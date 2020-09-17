На встрече партии «Гражданский договор» было обсуждено состояние экономики в условиях Covid-19

Темой встречи, состоявшейся в офисе партии «Гражданский договор» с участием премьер-министра Никола Пашиняна, губернаторов, министров и депутатов фракции «Мой шаг», было состояние экономики в условиях эпидемии коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер НС Ален Симонян в беседе с журналистами после встречи, которая длилась около двух часов.

Коснувшись встречи, Симонян отметил, что это новый формат, в котором исполнительная и законодательная власти вместе обсуждают актуальные вопросы. «Сегодняшняя повестка дня касалась экономики, Covid-19, были озвучены различные вопросы и ответы. Обсуждение проходило в такой логике», - сказал Симонян и добавил, что встречи в таком формате будут продолжаться.

Вице-спикер НС предполагает, что такие встречи будут проходить не реже одного раза в месяц и в них будут участвовать министры, губернаторы, депутаты.

Коснувшись вопросов журналистов, Симонян отметил, что не обсуждалось вопросов о напряжении между правительством с ППА или какой-либо другой партией.