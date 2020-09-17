Власти ЮАР планируют снять ограничения на международные поездки

Власти ЮАР снимают ряд ограничений, введенных в связи со вспышкой COVID-19, в том числе запрет на международные поездки, и переходят на "первый" уровень карантина. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом объявил президент страны Сирил Рамафоса.

Ранее на этой неделе сообщалось, что с 18 августа ЮАР переходит на "второй" уровень карантина: снимается запрет на продажу алкоголя и табака, открываются спортзалы, парки, пляжи, заповедники, жители смогут перемещаться между провинциями.

Как указал Рамафоса, чье заявление было опубликовано на правительственном сайте, в стране можно наблюдать "постепенное, но устойчивое снижение числа новых заражений, госпитализаций и летальных случаев".

В связи с этим после консультаций с представителями властей на различных уровнях, а также на основе рекомендаций ученых власти приняли решение о переходе на "первый" уровень карантина, говорится в заявлении.

Так, с 20 сентября будут разрешены собрания до 250 человек в помещении и до 500 — на улице, допустимое количество присутствующих на похоронах будет увеличено с 50 до 100 человек.

Кроме того, с 1 октября ЮАР откроет границы для международных поездок, однако путешествия из или в страны с высоким уровнем заболеваемости могут быть ограничены. Их список будет составлен "на основе последних научных данных". Пассажиры в свою очередь перед поездкой должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.

Также, заявил Рамафоса, комендантский час будет сокращен и станет действовать с полуночи до 4.00. Продажа алкоголя в торговых точках будет разрешена с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.