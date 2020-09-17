У ФК “Пюник” новое пополнение. К команде присоединился 21-летний полузащитник Армен Наапетян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе клуба, футболист перешел в “Пюник” из “Арарат-Армении” на правах аренды.

Наапетян был воспитанником “Пюника” и покинул команду в 2017 году.