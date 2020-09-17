Аналитики спрогнозировали спрос на смартфоны после пандемии

По итогам 2020 года в мире ожидается увеличение спроса на недорогие смартфоны, но в долгосрочной перспективе ситуация изменится. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, к такому выводу пришли аналитики компании International Data Corporation.

В условиях нестабильной экономической ситуации потребители по всему миру, в том числе и в развитых странах, предпочитали приобретать мобильные телефоны в ценовом диапазоне 100-400 долларов. На такие трубки пришлось 60 проценты спроса, а до конца 2020 года доля таких устройств может возрасти.

По итогам 2020 года будет продано смартфонов на общую сумму 422 миллиарда долларов. Это меньше, чем в 2019-м, когда реализовали на 458 миллиардов долларов.

Впрочем, аналитики считают, что уже в ближайшие годы тренд развернется, и спрос "уйдет" в сегмент 400-600 долларов. Причина — в широком развертывании сетей пятого поколения, а смартфоны с 5G пока еще дороги.