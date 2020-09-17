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В НС обсуждено соглашение об обмене информацией в рамках ЕАЭС

В НС обсуждено соглашение об обмене информацией в рамках ЕАЭС

Депутаты Национального Собрания Армении обсудили законопроект о ратификации протокола о присоединении Республики Армения к «Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала», подписанного 23 декабря 2014 года. Как сообщает Арменпресс, законопроект в НС представил заместитель главы Центрального банка Армении Вахтанг Абрамян.

Соглашение подписано между правительствами и центробанками Беларуси, Казахстана и России. Армения является участником этого соглашения. «Целью соглашения является координация и расширение процесса обмена информацией между органами контроля финансового рынка стран-членов ЕАЭС, в том числе обмен конфиденциальной информацией», - сказал Абрамян.

Соглашением определяется объем информации, которая будет опубликована на веб-сайтах надзорных органов, и объем информации, которая должна быть предоставлена надзорному органу запрашивающего государства-члена при соблюдении определенных условий.


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