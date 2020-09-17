Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-09-20

ЕРЕВАН, 17 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 сентября, курс доллара США сократился на 0.53 драмa и составил 484.40 драм. Курс евро сократился на 4.36 драмa и составил 571.59 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 6.46 драм. Курс британского фунта вырос на 0.67 драмa и составил 628.46 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 29,962.59 драмa и составила 429.45 драм. Цена серебра сократилась на 30,123.27 драмa и составила 30552.72 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 15201.09 драм.