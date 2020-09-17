Время в Ереване: 11:07:36,   17 Сентябрь

Азиатские индексы - 17-09-20

Азиатские индексы - 17-09-20

ТОКИО, 17 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.67% и составил 23319.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.36% и составил 1638.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.41% и составил 3270.44 пункта, а HANG SENG снизился на 1.56% и составил 24340.85 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации