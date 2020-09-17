В Коста-Рике тюремный остров планируют превратить в национальный парк

Власти Коста-Рики планируют превратить тюремный остров Сан-Лукас в национальный парк, сообщает Travel and Leisure.

Эта необитаемая территория, расположенная в одном километре от тихоокеанского побережья страны, более века – с 1873 по 1991 годы – использовалась как тюрьма для наиболее опасных преступников. К ним применялись пытки, многие погибали от тропических болезней, средняя продолжительность жизни арестантов составляла всего пять лет.

Последние годы это место было заповедником дикой природы, а теперь власти решили создать здесь нацпарк.

Там отремонтируют пешеходные тропы, установят туалеты, проведут электричество и водоснабжение, организуют систему круглосуточного видеонаблюдения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Посетители смогут смотреть за дикими обитателями — обезьянами-ревунами, редкими пауками, змеями, фазанами. Бывшие тюремные здания, которые считаются объектами культурного наследия, откроют для туристов.

"Остров Сан-Лукас является частью истории Коста-Рики, поэтому мы рады открыть его для гостей как 30-й национальный парк страны", — сказал министр туризма страны Густаво Сегура Санчо.