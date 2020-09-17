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Президент Армении провел встречу с руководством французской компании «Dassault Systèmes»

Президент Армении провел встречу с руководством французской компании «Dassault Systèmes»

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел встречу с руководством знаменитой французской компании «Dassault Systèmes».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с реализацией специальных образовательных программ, разработанных «Dassault Systèmes» в области информационных технологий.

На встрече также были затронуты вопросы развития и перспектив сотрудничества с Арменией в научно-технологической и образовательной сферах. В частности, были обсуждены конкретные направления сотрудничества в рамках президентской инициативы ATOM (Advanced Tomorrow), особенно в сферах искусственного интеллекта, управления данными, математического моделирования и т.д.

Dassault systemes предоставляет программное обеспечение для военно-промышленных, авиационно-космических, оборонных, энергетических систем и разрабатывает инновационные технологические решения.


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