В ВТО отметили замедление роста на мировом рынке услуг с марта по сентябрь 2020 года

Всемирная торговая организация (ВТО) констатировала замедление роста мировой торговли услугами с марта по сентябрь. Это отмечается в ее докладе, опубликованном в четверг в Женеве.

В нем указывается, в частности, что разработанный ВТО индекс "Барометр торговли услугами", отражающий тенденции в глобальной коммерции, составляет сейчас 95,6 пункта, что ниже, чем в марте этого года (96,8) и чем в сентябре прошлого года (98,4).

"По состоянию на 17 сентября индекс равнялся 95,6 пункта, что является самым слабым показателем из известных", - отмечают авторы доклада. По их словам, "рост торговли услугами во втором квартале испытывал замедление, и последнее по времени снижение отражает как слабеющие темпы глобального экономического роста, так и ранние стадии пандемии [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вместе с тем в ВТО обращают внимание на "упругость ключевых секторов на фоне общего спада". В сфере пассажирских авиаперевозок барометр показал лишь 49,2 пункта, хотя "в последнее время ситуация, судя по всему, стабилизировалась", указывают эксперты. В данных "Барометра" по контейнерным перевозкам (92,4) и строительному сектору (97) ВТО также усматривает прекращение негативной тенденции. В свою очередь финансовые услуги (100,3) "являются единственным компонентом общего индекса, находящимся в тренде с середины сентября".

Барометр торговли услугами ВТО - это индикатор, аккумулирующий различные показатели в единый индекс. Индикатор выше 100 пунктов дает основания для прогноза на ускорение роста коммерции, а ниже - на ослабление темпов.